Опоздавшим на самолет дали право на обратный билет

Sibnet.ru
Прибывшие в аэропорт пассажиры, опоздавшие на самолет, с 1 сентября 2025 года могут сохранить обратный билет.

С этой даты вступает в силу приказ Минтранса, сохраняющий право граждан на обратный билет. В результате авиакомпании лишатся возможности аннулировать весь заказ при неявке на первый перелет, обратный билет останется действительным.

При этом пассажирам нужно будет связаться с авиакомпанией не позже чем через два часа после вылета рейса, на который они не попали. Кроме того, между рейсом «туда» и рейсом «обратно» должно быть не меньше 24 часов. В этом случае обратный билет не аннулируют.

Кроме того, с 1 сентября комиссии за отмену или изменение условий перевозки будут ограничены фактическими расходами авиакомпании. Перевозчики должны будут разработать документы о принципах ценообразования для повышения прозрачности тарифов.

Экономика #Транспорт и дороги
