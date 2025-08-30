НАВЕРХ
Российская армия начала наступление на южном фронте

Sibnet.ru
Российские войска приступили к активным боевым действиям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Так, войска группировки «Днепр» на ореховском направлении овладели шестью населенными пунктами в Запорожской области (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малые Щербаки, Щербаки, Лобковое).

Ведутся активные действия по освобождению еще трех населенных пунктов в регионе — Степногорска, Малой Токмачки и Плавней, добавил Герасимов, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки «Восток» развивают наступление в Днепропетровской области — в последние недели российскими войсками заняты Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малиевка и Запорожское.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий», — подытожил Герасимов.

Оборона #Конфликты #Армия
