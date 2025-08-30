НАВЕРХ
Новые правила продажи смартфонов заработают в России

Российские пользователи с 1 сентября 2025 года получат право оформить возврат купленного смартфона как некачественного, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore, сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — цитирует Шейкина ТАСС.

По словам сенатора, принятые меры по обязательной установке на смартфоны отечественных приложений имеют принципиальное значение для укрепления технологической независимости и информационной безопасности России.

Парламентарий напомнил, что зависимость от зарубежных платформ уже не раз приводила к ограничению доступа к важным цифровым сервисам и навязыванию правил, противоречащих интересам российских пользователей.

Хайтек #Смартфоны
