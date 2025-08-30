Подтвержден завоз в Россию лихорадки чикунгунья

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья из Шри-Ланки подтвержден в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

После проведения эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, которое выявило завозной случай лихорадки чикунгунья, а также после работы с контактными лицами, у двух других членов семьи были обнаружены симптомы повышенной температуры.

Известно, что семья находилась на отдыхе в Шри-Ланке. Результаты ПЦР-теста, проведенного специалистами, подтвердили наличие вируса чикунгунья у одного из членов семьи. Проводится исследование биоматериала третьего возможного пациента.

Ведомство подчеркнуло, что риск распространения инфекции в России отсутствует, так как инфекция не передается от человека к человеку, а количество комаров-переносчиков не представляет эпидемиологической опасности.