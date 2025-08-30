Астрономы спрогнозировали экстремальные вспышки на Солнце

Вспышки высшего балла произойдут на Солнце в течение суток, соответствующий прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска», — отмечается в прогнозе исследователей.

Солнце на этом фоне формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в почти в пять раз превышает порог вспышек уровня C. За последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M

В этой связи вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски вспышек самого высшего уровня X. Если выброшенные в ходе вспышек облака солнечной плазмы в итоге достигнут Земли, планету ожидают мощные магнитные бури.