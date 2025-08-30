Убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Убит бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства в Львове. Погиб Андрей Парубий», — написал Зеленский.

По предварительным данным, политика возле собственного дома застрелил курьер сервиса по доставке еды Glovo. Киллер выстрелил в Парубия восемь раз, после чего скрылся. В настоящее время профильные службы ведут поиски курьера.

54-летний Андрей Парубий руководил Самообороной майдана с ноября 2013 по февраль 2014. Он также участвовал в Оранжевой революции 2004 года. Его называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.