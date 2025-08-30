НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Раскрыта цена золотой видеокарты ASUS в России

Источник:
Sibnet.ru
137 0
ASUS ROG Astral Dhahab
ASUS ROG Astral Dhahab
Фото: © ASUS

Лимитированная видеокарта ASUS ROG Astral Dhahab с декоративной отделкой из 24-каратного золота обойдется россиянам в 198,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба CDEK.Shopping.

Стоимость версии Dhahab примерно на 40% выше стандартной без декоративных элементов. Разница объясняется не только использованием драгоценных металлов, но и эксклюзивностью серии, ориентированной на региональные предпочтения потребителей стран Персидского залива.

Обычная ASUS ROG Astral RTX 5080 оснащена 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и использует 256-битную шину. Ключевой особенностью модификации Dhahab является оформление системы охлаждения с применением 6,5 грамма золота 999-й пробы.

Dhahab в переводе с арабского означает «золото», а визуальное оформление отсылает к ближневосточной эстетике роскоши и изобилия.

Еще по теме
Вице-президент Microsoft предрек скорую «смерть» мыши и клавиатуры
Steam раскрыл характеристики геймерских ПК
Российские процессоры «Байкал» оказались дороже Intel и AMD
Как убрать пароль при запуске Windows 11
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
7361
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
26016
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
115546
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
123979
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
130281
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
114182
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
146935
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
137980
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2103370
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
163933
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Адам Кадыров получил новую медаль
Названа самая популярная книга Стругацких
Глава МИД Германии обратился к Путину
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

karak2006

Гитлер тоже Сталину обещал, а потом напал . Так что фашикам веры нет. Только уничтожение нацизма.

жизнилюб

зачем вообще о них делают материал...

cre

И никто 14 лет ничего не замечал?

Egorka72

"Артисты" ..., они как "девушки с низкой социальной ответственностью" ..... им Родина понятие такое себе...впрочем...