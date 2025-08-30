Раскрыта цена золотой видеокарты ASUS в России

Лимитированная видеокарта ASUS ROG Astral Dhahab с декоративной отделкой из 24-каратного золота обойдется россиянам в 198,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба CDEK.Shopping.

Стоимость версии Dhahab примерно на 40% выше стандартной без декоративных элементов. Разница объясняется не только использованием драгоценных металлов, но и эксклюзивностью серии, ориентированной на региональные предпочтения потребителей стран Персидского залива.

Обычная ASUS ROG Astral RTX 5080 оснащена 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и использует 256-битную шину. Ключевой особенностью модификации Dhahab является оформление системы охлаждения с применением 6,5 грамма золота 999-й пробы.

Dhahab в переводе с арабского означает «золото», а визуальное оформление отсылает к ближневосточной эстетике роскоши и изобилия.