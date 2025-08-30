Последний день 2025 года сделают выходным

31 декабря в 2025 году в России будет выходным днем, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

«Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье», — цитирует Нилова РИА Новости.

Именно поэтому правительство предложило 9 января также сделать выходным и тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно, а также в последний день 2025 года, подчеркнул депутат.