НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Последний день 2025 года сделают выходным

Источник:
Sibnet.ru
93 0

31 декабря в 2025 году в России будет выходным днем, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что в соответствии с постановлением правительства, в следующем году выходные запланированы с 1 по 11 января включительно, таким образом, россияне по трудовому законодательству будут отдыхать 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

«Девятое число было рабочим днем, так как с 1 по 8 января трудовым кодексом закреплены как нерабочие дни, а также один праздничный день — 7 января. Далее у нас была пятница, 9 января, далее 10 и 11 января — это суббота и воскресенье», — цитирует Нилова РИА Новости.

Именно поэтому правительство предложило 9 января также сделать выходным и тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно, а также в последний день 2025 года, подчеркнул депутат.

Еще по теме
Скончался второй сын умершей на могиле бойца СВО в Забайкалье женщины
Новосибирская школьница заявила о планах найти парня на СВО ради денег
Укрепление духовно-нравственных ценностей станет обязанностью ФСИН
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Адам Кадыров получил новую медаль
Названа самая популярная книга Стругацких
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
Глава МИД Германии обратился к Путину
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский признал невозможность возврата территорий
Российская армия нарастила темпы наступления
Россия стала лидером Европы по производству шоколада
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
16
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт