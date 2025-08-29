Российская армия нарастила темпы наступления

Армия России нарастила темпы продвижения в зоне специальной военной операции, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Отмечу рост темпа продвижения наших войск в этом году: если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал глава ведомства на заседании коллегии, передает пресс-служба ведомства.

По словам Белоусова, российская армия с начала года также нанесла «существенный урон» военной и промышленной инфраструктуре Украины. На сегодня повреждено 62% ключевых предприятий украинского ВПК.

«Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия», — подчеркнул министр.