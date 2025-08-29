НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нарастила темпы наступления

Источник:
Sibnet.ru
437 3

Армия России нарастила темпы продвижения в зоне специальной военной операции, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

«Отмечу рост темпа продвижения наших войск в этом году: если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал глава ведомства на заседании коллегии, передает пресс-служба ведомства.

По словам Белоусова, российская армия с начала года также нанесла «существенный урон» военной и промышленной инфраструктуре Украины. На сегодня повреждено 62% ключевых предприятий украинского ВПК.

«Особо отмечу удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных БПЛА дальнего действия», — подчеркнул министр.

Еще по теме
Структура владельца Crocus Group выпустит энергетики «Армия России»
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
Радиостанция «Судного дня» повторила загадочные сигналы
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Адам Кадыров получил новую медаль
Названа самая популярная книга Стругацких
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
Глава МИД Германии обратился к Путину
Обсуждение (3)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Топ комментариев

funkit

Видали мы ваши гарантии, можете дальше брякать всё без толку!!!

pepelmetal

"Давление на Россию должно быть усилено" до него так и не дошло

number10

Они в собственной лжи утопают и искренне верят, что Украина побеждает, а Путин вот вот проиграет и подпишет...

karak2006

Гитлер тоже Сталину обещал, а потом напал . Так что фашикам веры нет. Только уничтожение нацизма.