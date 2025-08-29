НАВЕРХ
Зеленский признал невозможность возврата территорий

Украина не сможет вернуть свои территории военными способами, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.

«Прекращение конфликта может быть либо военным, либо дипломатическим путем, но мы понимаем, что мы оружием границы сегодня восстановить не сможем», — сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

Зеленский уточнил, что дипломатический путь в данном случае будет более быстрым и обернется меньшими потерями, чем продолжение военных действий. При этом он обвинил Россию в затягивании переговоров.

Ранее президент Украины отверг идею передачи территорий в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой. Она неофициально обсуждалась в ходе визита Зеленского в Вашингтон и встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Политика #Мир
