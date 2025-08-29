Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Планетологи из Японии и Италии с помощью компьютерного моделирования воссоздали процессы, сопровождавшие формирование Юпитера. Это позволило рассчитать точный возраст газового гиганта.

По оценкам, Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования. При этом «эмбрион» планеты был размером с Марс, а масса — всего 10,7% массы Земли, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Scientific Reports.

Для моделирования специалисты взяли за основу поведение хондр — сферических или субсферических частиц кристаллизованных силикатов, составляющих большую часть объема большинства метеоритов из подгруппы хондритов.

Эти крошечные шарики шириной миллиарды лет назад закалились в недрах планетезималей — небесных тел, существовавших в начале истории Солнечной системы и вращающихся вокруг протопланет.

Поверхностная гравитация молодого Юпитера вызывала мощные столкновения планетезималей, после которого от породы оставались мельчайшие капли — хондры. Они до сих пор существуют в метеоритах — как свидетельство формирования планет.

Модель показала, что основное образование хондр совпадает с интенсивным накоплением газа Юпитером, в результате чего он достиг огромных размеров. Сегодня масса газового гиганта в 318 раз превышает массу Земли.