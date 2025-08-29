НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Источник:
Sibnet.ru
150 0

Планетологи из Японии и Италии с помощью компьютерного моделирования воссоздали процессы, сопровождавшие формирование Юпитера. Это позволило рассчитать точный возраст газового гиганта.

По оценкам, Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования. При этом «эмбрион» планеты был размером с Марс, а масса — всего 10,7% массы Земли, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Scientific Reports.

Для моделирования специалисты взяли за основу поведение хондр — сферических или субсферических частиц кристаллизованных силикатов, составляющих большую часть объема большинства метеоритов из подгруппы хондритов.

Эти крошечные шарики шириной миллиарды лет назад закалились в недрах планетезималей — небесных тел, существовавших в начале истории Солнечной системы и вращающихся вокруг протопланет.

Поверхностная гравитация молодого Юпитера вызывала мощные столкновения планетезималей, после которого от породы оставались мельчайшие капли — хондры. Они до сих пор существуют в метеоритах — как свидетельство формирования планет.

Модель показала, что основное образование хондр совпадает с интенсивным накоплением газа Юпитером, в результате чего он достиг огромных размеров. Сегодня масса газового гиганта в 318 раз превышает массу Земли.

Тема: Человек и космос
Зафиксированы крупные выбросы плазмы на линии Солнце-Земля
Долгую вспышку зафиксировали на Солнце
Излучение 3I/ATLAS указало на инопланетную природу объекта
Как увидеть августовский парад четырех планет
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лавров назвал условие существования Украины
Адам Кадыров получил новую медаль
Названа самая популярная книга Стругацких
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
Обсуждение (0)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
23
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
21
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet