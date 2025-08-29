НАВЕРХ
Суд в Москве арестовал руководство новосибирской клиники Мешалкина

«Коммерсантъ»
Экс-гендиректор НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина Александр Чернявский
Фото: © НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-гендиректора новосибирского Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя по финансам Артема Пухальского, подозреваемых в получении взяток.

Руководители клиники пробудут в СИЗО, как минимум, до 22 октября, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, следователи подозревают Чернявского и Пухальского в получении крупных взяток от руководителей компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которые также арестованы.

О задержании руководителей клиники Мешалкина стало известно 27 августа. В ходе обысков в кабинетах и домах Чернявского и Пухальского были обнаружены и изъяты крупные суммы наличными в рублях и валюте, золотой слиток и коллекция часов.

Чернявский в 2019 году сменил на посту гендиректора клиники Мешалкина Александра Караськова, который в апреле 2024 года был осужден на 3,5 года колонии за хищение около 1,8 миллиарда рублей при закупках для медучреждения. 

По делу также проходили два заместителя Караськова: Евгений Покушалов и Ирина Бойцова, которые получили 2,5 и 3 года колонии соответственно.

