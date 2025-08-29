Сергей Широков сохранил пост капитана ХК «Сибирь» в новом сезоне

Нападающий Сергей Широков сохранил пост капитана хоккейного клуба «Сибирь» в сезоне 2025/2026, сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Форвард присоединился к «Сибири» летом 2024 года, и весь прошлый сезон выходил на лед в статусе капитана, проведя за клуб 68 матчей и набрав 43 очка (19+24).

Список ассистентов капитана «Сибири», по сравнению с сезоном 2024/2025, обновился на 75%. Вместо покинувших клуб Тейлора Бека, Никиты Короткова и Георгия Белоусова в джерси с буквой A будут играть Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев, подписавший двухлетний контракт с «Сибирью» в это межсезонье. Также статус ассистента капитана с прошлого сезона сохранил Валентин Пьянов.

Первый матч сезона КХЛ 2025/2026 «Сибирь» проведет на домашней арене в воскресенье, 7 сентября. Соперником «снежинок» станет хабаровский «Амур».