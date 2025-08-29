НАВЕРХ
Археологи зафиксировали во Вьетнаме самое древнее убийство

Источник:
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Археологи, проводящие раскопки на севере Вьетнама, обнаружили останки мужчины возрастом около 12 тысяч лет, который умер в результате раны, нанесенной метательным снарядом с каменным наконечником.

Захоронение было обнаружено в пещере Тхунг Бинь, расположенной в ландшафтном комплексе Чанган, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мужчина умер в возрасте около 35 лет примерно в 12,5-12 тысяч лет назад, говорится в публикации журнала Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.  

Вместе с костями ученые обнаружили небольшой треугольный кварцевый скол длинной 18 миллиметров. Характерные изменения указывали на то, что он использовался в качестве зазубренного наконечника для стрелы или дротика.

Место застревания осколка и характер повреждения убедительно свидетельствуют о том, что мужчина был ранен в шею или верхнюю часть груди, считает зооархеолога из Музея естественной истории в Лондоне Кристофер Стимпсон. Из-за раны у мужчины развилась инфекция и, несмотря на лечение, он умер спустя несколько месяцев.

Подобные кварцевые наконечники не встречались в археологических находках в Юго-Восточной Азии, что указывает на возможность межгруппового конфликта среди охотников-собирателей.


Наука #Интересно
