Участие Элджея в Traktor Fest в Челябинске оказалось под вопросом

Выступление рэпера Элджея в традиционном предсезонном фестивале TRAKTOR WINLINE FEST 2025 в Челябинске оказалось под вопросом после критики со стороны местного политолога и радиоведущего Евгения Маклакова.

Элджей (Алексей Узенюк) должен был стать хэдлайнером фестиваля, который пройдет 30 августа в парке Гагарина, однако вместо него на мероприятии выступит Клава Кока, пишет портал URA.ru со ссылкой на источник.

«Пока вопрос участия Элджея открыт. Полная ясность будет завтра (29 августа)», — сообщили изданию в пресс-службе ХК «Трактор» накануне.

Заявка Элджея в качестве хэдлайнера фестиваля вызвала критику со стороны челябинского политолога и радиоведущего Евгения Маклакова, назвавшего тексты артиста «инструкцией по деградации».

«Его "культура" — это пропаганда тупости, извращений и наркотического состояния сознания. Почему "Трактор" — легендарный бренд, символ города — соглашается делить сцену с тем, кто разлагает то самое поколение, которое должно болеть за него?», — цитирует слова Маклакова портал URA.ru.

В беседе с изданием «Комсомольская правда» Маклаков назвал вероятную отмену выступления Элджея на фестивале «победой здравого смысла». В соцсетях ХК «Трактор» и на сайте клуба информации о смене хэдлайнера предсезонного фестиваля на момент написания материала не было.

В 2024 году отменить выступление Элджея на «Черника Фесте» в Новосибирске безуспешно пытались активисты движения «Русская община». 9 июля 2025 года артист выпустил новый альбом под названием «COMPLEX полноценности».