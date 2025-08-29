НАВЕРХ
США заявили о неготовности Путина и Зеленского закончить конфликт

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы закончить конфликт между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге для журналистов.

«Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этой войне. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже», — сказала Левитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «не был ни рад» ударам по Киеву, ни удивлен ими, глава государства продолжает наблюдать за происходящим.

Похожее мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он заявил, что встреча Путина и Зеленского, о подготовке которой после саммита с российским лидером на Аляске сообщил Трамп, не состоится.

Саммит Путина и Трампа состоялся 15 августа на Аляске. Через три дня последний встретился с Зеленским и лидерами европейских стран. По мнению Трампа, следующим шагом для урегулирования конфликта должна была стать встреча Путина и Зеленского.

Президент США в эти дни говорил, что возможность мира на Украине станет ясной через две недели. После этого он собирался снова вмешаться и принять «серьезные меры».

