Шойгу предложил талибам помощь России

Помощь России для стабилизации ситуации в Афганистане предложил талибам секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он также заявил, что страны НАТО хотят вернуть в эту страну военную инфраструктуру.

«Афганистану предстоит еще большая и сложная работа для стабилизации обстановки в стране. Россия готова оказывать талибам содействие на данном направлении», — заявил Шойгу в своей статье для «Российской газеты».

Он добавил, что помощь может быть оказана, в том числе, путем развития антитеррористического и антинаркотического взаимодействия с правительством талибов.

«Западные державы, утратившие свои позиции на афганском направлении, вынашивают планы возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО Несмотря на декларативные заявления об отсутствии намерения признать власть талибов, Лондон, Берлин и Вашингтон демонстрируют нацеленность на сближение с афганским руководством», — уверен секретарь Совбеза.

Сергей Шойгу с 2012 по 2024 год возглавлял Министерство обороны. В апреле 2024 года в Минобороны начались чистки, к сентябрю из 11 заместителей Шойгу трое были арестованы, а еще пятеро потеряли должности. Сам Шойгу был уволен с поста главы ведомства в мае. Позже он назначен на должность секретаря Совета безопасности.



