Хачанов и Сафиуллин сошли с дистанции на US Open-2025

Российские теннисисты Карен Хачанов и Роман Сафиуллин завершили выступления на Открытом чемпионате США (US Open) на стадии 1/32 финала.

Вечером 28 августа Хачанов, занимающий 9 строчку рейтинга ATP, встречался с 76 ракеткой мира, поляком Камилем Майхшаком. Россиянин взял два сета подряд, однако, затем инициатива перешла к его сопернику, и в итоге матч растянулся на пять сетов, а исход встречи решился на тай-брейке в пользу поляка. Итоговый счет: 6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7.

Сафиуллин (94 место ATP) в тот же игровой день встречался с 27 ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В первом сете россиянин взял лишь один гейм на своей подаче. Во второй и третьей партиях борьба была уже равной, но оба тай-брейка остались за канадцем. Итоговый счет: 1:6, 6:7, 6:7.

Единственный россиянином, которому удалось выйти в 1/16 мужской сетки турнира стал Андрей Рублев (15 место ATP), обыгравший в 1/32 американца Тристана Бойера со счетом 3:1. Вечером в пятницу соперником Рублева станет 173 ракетка мира — Колман Вонг из Гонконга.

Из россиянок борьбу продолжают Мирра Андреева, Екатерина Александрова и Анна Калинская. US Open продлится до 7 сентября. Победители турнира получат по 5 миллионов долларов.