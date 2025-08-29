Новосибирский школьник стал самым молодым в списке террористов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов новосибирского школьника 2011 года рождения, он стал самым молодым фигурантом списка.

Предположительно, подросток является подозреваемым по делу о поджоге релейных шкафов на железнодорожном перегоне «Каргат-Убинское», о задержании мальчиков 15 и 14 лет сообщало Восточное управление СК РФ на транспорте.

По версии следствия, школьники согласились на предложение неизвестного совершить поджог на железной дороге за 20 тысяч рублей. Утверждалось, что они также причастны к поджогу вышки сотовой связи в Каргатском районе.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на террористический акт группой лиц по предварительному сговору. Барабинский районный суд поместил подростков под домашний арест.