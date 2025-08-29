НАВЕРХ
Депутат ГД предложил кредитные каникулы для отцов новорожденных

ТАСС
Борис Чернышов
Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов предложил предоставлять кредитные каникулы отцам новорожденных. С такой инициативой вице-спикер обратился в письме к руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специальной программы "Кредитные каникулы отца". Суть программы заключается в предоставлении отцам-заемщикам или созаемщикам права на полную отсрочку по обязательным платежам по ипотечным, автокредитам, потребительским кредитам и кредитным картам на срок до шести месяцев при рождении или усыновлении ребенка», — цитирует текст письма агентство ТАСС.

Вице-спикер объяснил актуальность предложения тем, что даже без учета ипотеки у 59% молодых семей в стране есть кредиты, что может негативно сказаться на «планах по расширению семьи, подрывая их уверенность в завтрашнем дне».

Предоставление отсрочек по платежам именно отцам Чернышов объяснил тем, что в большинстве российский семей основным кормильцем и заемщиком по ипотеке и прочим кредитам выступает именно мужчина, чей доход является главным источником средств для выплат по банковским займам.

Объем кредитования россиян за год сократился на 50%

«Предоставляя право на отсрочку именно отцу, мы напрямую разгружаем основной источник финансовой устойчивости семьи в момент ее уязвимости. Это не исключает материнской роли, а, напротив, поддерживает ее, позволяя отцу перенаправить средства с кредитов на помощь жене и новорожденному», — резюмировал Чернышов.

