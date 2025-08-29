Лукашенко привезет Путину и Си «мешочки с картошкой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой белорусский картофель в подарок руководителям других государств.

«Вот я собрал 10 корзин по три мешочка по 5 килограмм, завтра в Китай. Я собрал, и каждому президенту, там подписано все, именные мешки», — сказал Лукашенко на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».

Среди лидеров государств президент Белоруссии упомянул глав России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «Ну, Путин, понятно, он меня просит картошки дать», — уточнил Лукашенко.

По его словам, в подарочный набор вошли сорта картофеля «Першацвет», «Бриз», и «Гарантия».

Лукашенко отправляется на саммит ШОС, запланированный на 31 августа — 1 сентября в китайском Тяньцзине. Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители более двадцати государств, в том числе президенты России и Белоруссии, а также представители десяти международных организаций.