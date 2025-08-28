Зафиксированы крупные выбросы плазмы на линии Солнце-Земля

Крупные выбросы солнечной плазмы регистрируются на линии Солнце-Земля, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Исследователи наблюдали выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана. Пока неясно, связаны ли они с общим ростом активности звезды, так как в последние дни все основные процессы происходили исключительно на юге.

«Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются», — отмечается в сообщении.

На Солнце уже несколько суток продолжается одна непрерывная вспышка. В результате ученые фиксируют повышенное фоновое рентгеновское излучение от звезды, которое превышает вспышечный уровень С.