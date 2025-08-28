НАВЕРХ
Правила получения микрозаймов изменят

Источник:
Sibnet.ru
Правила выдачи займов микрофинансовыми компаниями изменятся в России с 1 сентября 2025 года, сообщил Банк России.

Согласно новым правилам, МФО должны будут сверять ФИО человека, собирающегося взять в долг, с данными карты, на которую поступят деньги. Необходимая информация будет запрашиваться в банке.

При этом сам гражданин сможет самостоятельно представить заверенную справку из Федеральной налоговой службы об открытых им счетах и картах. Это повысит скорость получения кредита.

К 2027 году регулятор намерен ввести набор обязательных показателей для оценки финансового положения потенциального заемщика, чтобы банки и микрофинансовые организации не опирались только на свои собственные формы.

Экономика #Деньги
