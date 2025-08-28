Создатель Лабубу вошел в топ-100 богатейших людей планеты

Основатель и генеральный директор компании Pop Mart, которая выпускает игрушку Лабубу, вошел в топ-100 самых богатых людей мира по версии Bloomberg Billionaires Index. Ван Нин попал на 85 строчку рейтинга, его состояние оценивается в 26,5 миллиарда долларов.

Лабубу — бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров, которые продаются исключительно в магазинах китайской розничной сети Pop Mart. Лабубу также имя главной героини серии — эльфийской «девочки» с острыми зубами и мехом.

Игрушка привлекла всеобщее внимание в апреле 2024 года после того, как участница южнокорейской женской K-pop группы Blackpink была замечена с брелком Лабубу на сумке. После этого куклы стали популярны в Таиланде, Сингапуре и других странах.

В июле Pop Mart обогнала по капитализации российскую компанию «Газпром». По итогам торгов в Гонконге капитализация компании Pop Mart достигла в пересчете на рубли 3,32 триллионов, тогда как капитализация «Газпрома» составила 3,04 триллиона.