Пользователей Gmail призвали экстренно сменить пароли

Источник:
Sibnet.ru
Google призвала всех пользователей Gmail сменить пароли после хакерской атаки группы ShinyHunters. Соответствующие уведомления компания разослала по электронной почте.

Утечка файлов с данными Gmail произошла в июне 2025 года, когда злоумышленники получили логин и пароль сотрудника Google. Эксперты отметили, что похищенные данные уже активно применяются для массовых фишинговых атак.

Компания подчеркнула важность внимательного отслеживания подозрительной активности, а также необходимость использования дополнительных мер защиты, таких как двухфакторная аутентификация.

Google напомнила, что злоумышленники могут получить доступ к учетным данным с помощью писем со ссылками на фейковые страницы аутентификации или путем убеждения пользователей раскрыть коды двухфакторной защиты.

Хайтек #Интернет
