Microsoft улучшила качество звука в Windows 11

Microsoft решила давно известную проблему приглушенного звука в Bluetooth-гарнитурах, добавив поддержку стандарта LE Audio в Windows 11.

Новый стандарт обеспечивает более высокое качество звучания во время звонков и игровых чатов, передавая широкополосный стереозвук вместо звучания в монорежиме, сообщается в блоге компании.

Технология LE Audio, созданная на основе спецификации Bluetooth Low Energy, использует частоту дискретизации 32 кГц и работает в различных популярных приложениях с функцией голосовой связи, включая Microsoft Teams.

При этом старый звуковой профиль использовал частоту всего 8 кГц, в конечном счете это приводило к приглушенному звучанию, так как большинство современных Bluetooth-гарнитур поддерживают более высокую частоту дискретизации.

Для работы новой функции требуется совместимое Bluetooth-устройство, поддерживающее стандарт LE Audio, а также актуальная версия операционной системы — Windows 11 версии 24H2 или новее.