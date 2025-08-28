Найден дешевый способ сделать любое растения светящимся

Ученые из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили доступный и быстрый способ сделать растения светящимся.

Для этого растениям не стали менять гены, как в ранних экспериментах, а ввели частицы люминофоров — эти соединения часто используются в игрушках или наклейках. Они повторяют природную биолюминесценцию с точки зрения химии.

Частицы размером около семи микрометров равномерно распространялись по листьям. В результате после нескольких минут под Солнцем или лампой такое растение начинало светиться до двух часов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Matter.

Ученые проверили метод на разных видах растений, но лучше всего «заряжались» суккуленты — их плотные и равномерные каналы в листьях помогали светящимся частицам распространяться быстрее.

При этом получилось добиться свечения разных цветов — зеленого, синего и красного. Стоимость создания одного светящегося растения составила чуть больше доллара, на подготовку тратилось всего десять минут.

Специалисты отметили, что открытие может быть использовано в садовом и интерьерном освещении. Обработанные такие способом растения способны заменить уличные лампы в парках или домашние ночники.