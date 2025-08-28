Комиссии по защите чести и достоинства учителей создадут в России

Комиссии по защите чести и достоинства учителей планируют создать в России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«По поручению председателя правительства РФ мы вместе с Государственной думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, это даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов», — цитирует Кравцова «Интерфакс».

Чиновник считает, что комиссии помогут разрешать конфликты и оказывать поддержку на местах. Также при министерстве сформируют Совет по защите прав педагогов, в который учителя смогут обращаться по любым вопросам.

Кравцов отметил, что еще формируется новая система оплаты труда учителей и принимаются меры для уменьшения бюрократической нагрузки на них.

Заявление министр сделал в видеообращении к участникам Съезда работников образования Новосибирской области в рамках в рамках форума «Технопром-2025», проходящего в Новосибирске.



