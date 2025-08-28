Созданы парящие в пространстве‑времени кристаллы

Исследователи из Сингапура и Японии представили так называемые хопфионные кристаллы — они состоят из узловых структур света, которые упорядоченно повторяются не только в пространстве, но и во времени.

Хопфионы ранее удавалось наблюдать «вживую» в магнитах и оптических полях, но только в виде отдельных объектов. Теперь ученые научились собирать их в кристаллические решетки, повторяющиеся циклически.

Для получения трехмерных топологических структур, в которых квантовые характеристики переплетаются в замкнутые кольца и узлы, было использовано двухцветное световое поле, отмечается в статье специалистов, опубликованной Physical Review Letters.

В результате при наложении пучков создается дополнительный «спин», а поле формирует цепочку хопфионов, возникающих в каждом периоде световых колебаний с фиксированным ритмом.

Ученые уже научились управлять подобными структурами — для этого они переставляли местами используемые длины волн. В результате кристаллы меняли знак топологического заряда. При этом пространственно-временной узор все равно оставался устойчивым к искажениям.

Открытие может стать первым шагом к новым схемам кодирования информации, отмечают исследователи. Подобные топологические структуры оцениваются как перспективный вариант плотного и надежного хранения данных в магнитной электронике.