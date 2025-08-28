НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Объем кредитования россиян за год сократился на 50%

Источник:
Sibnet.ru
226 2

Объем выданных россиянам кредитов за семь месяцев 2025 года оказался наполовину меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

С января по июль включительно банки выдали гражданам 19,85 миллиона займов по всем сегментам розничного кредитования (ипотека, кредиты наличными, автокредиты и тп) на 5,31 триллиона рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, количество выдач сократилось на 52%, а общий объем – на 50%. За семь месяцев прошлого года россиянам выдали 41,72 миллиона кредитов на 10,70 триллиона рублей.

Лидерами по итогам июля 2025 года по объемам выдачи во всех сегментах среди российских регионов стали Москва (241,82 тысячи кредитов на 117,15 миллиарда рублей), Московская область (197,25 тысячи кредитов на 80,11 миллиарда) и Санкт-Петербург (120,09 тысячи кредитов на 51,71 миллиарда).


Еще по теме
Эксперт допустил рост цены красной икры до 15 тысяч рублей
Убыток российских угольных компаний за полгода вырос в 26 раз
Премьер Бельгии предостерег от конфискации активов России
Число банковских карт на одного россиянина ограничат
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Лавров назвал условие существования Украины
Адам Кадыров получил новую медаль
Зеленский согласился обсуждать с Путиным вопрос территорий
Обсуждение (2)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
23
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
18
Почти 20 угольных предприятий закрылись в Кузбассе из-за санкций
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet