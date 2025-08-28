Объем кредитования россиян за год сократился на 50%

Объем выданных россиянам кредитов за семь месяцев 2025 года оказался наполовину меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба Объединенного Кредитного Бюро.

С января по июль включительно банки выдали гражданам 19,85 миллиона займов по всем сегментам розничного кредитования (ипотека, кредиты наличными, автокредиты и тп) на 5,31 триллиона рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, количество выдач сократилось на 52%, а общий объем – на 50%. За семь месяцев прошлого года россиянам выдали 41,72 миллиона кредитов на 10,70 триллиона рублей.

Лидерами по итогам июля 2025 года по объемам выдачи во всех сегментах среди российских регионов стали Москва (241,82 тысячи кредитов на 117,15 миллиарда рублей), Московская область (197,25 тысячи кредитов на 80,11 миллиарда) и Санкт-Петербург (120,09 тысячи кредитов на 51,71 миллиарда).