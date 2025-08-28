НАВЕРХ
Погиб унесенный на бочке в Охотское море мужчина

Sibnet.ru
Житель Хабаровского края, которого течение унесло на бочке в Охотское море, погиб, сообщила в телеграме пресс-служба МЧС России. 

«Погибшего обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции», — говорится в сообщении ведомства.

27 августа МЧС сообщало, что трое жителей на грузовике переезжали устье реки Тыл. Когда уровень воды резко поднялся, то мотор заглох. Двое смогли спастись самостоятельно, а 38-летнего мужчину, который держался за бочку из-под ГСМ унесло течением в Охотское море. 

На его поиски отправили вертолет «Ми-8». В спасательной операции участвовали 33 человека и шесть единиц техники. Инспектор отделения МЧС по Тугуро-Чумиканскому району вместе с полицейскими и местными жителями обследовали устье Тыла и береговую линию моря на площади около 25 квадратных километров.

