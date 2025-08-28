Основа ракетно-космической отрасли РФ попала в критическое положение

Гендиректор головной в отрасли Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Мальцев заявил о критическом положении предприятия и не исключил его закрытия.

«Задел, созданный Сергеем Павловичем [Королевым] и развитый нашими генеральными конструкторами — Мишиным, Глушко, Семеновым, — на сегодняшний день проеден», — цитирует «Газета.ру» скрин текста обращения Мальцева по случаю 79-летия предприятия.

Гендиректор добавил, что за последние годы «по всем основным проектам обещания оказались несбыточными, все сроки сорваны», предприятие имеет «многомиллионные долги», а проценты по кредитам «съедают» бюджет. По его словам, большая часть коллектива потеряла мотивацию и чувство общей ответственности.

Мальцев не исключил возможность «закрытия корпорации, неспособности нормально функционировать, выплачивать заработную плату, не говоря уже о создании изделий». Он призвал к «решительным действиям», заявив, что «нужно не сидеть, а сражаться за предприятие».

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» головное предприятие отрасли, основана в 1946 году. Под руководством Сергея Королева она разработала первые баллистические ракеты, а также семейство космических ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Восход», «Луна», «Молния» и «Союз», первый искусственный спутник Земли, первые космические корабли «Восток» и «Восход», первые автоматические межпланетные станции, достигшие Луны, Венеры и Марса.