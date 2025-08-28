НАВЕРХ
Новосибирская школьница заявила о планах найти парня на СВО ради денег

Источник:
Sibnet.ru
Символ спецоперации Z
Фото: © правительство Омской области

Дочь новосибирской треш-стримерши Мамуси (Дарья Митрохина) в прямом эфире заявила, что «найдет себе парня на СВО» и получит выплаты за его гибель. Полиция начала проверку.

В фрагменте трансляции, опубликованной телеграм-каналом Mash Siberia, девочка смеется и говорит, что найдет себе парня, который «поедет на СВО», где «он умрет, а у меня будут бабосики». В ответ мать называет ее «дурой» и обещает оторвать голову.

«Я очень сильно извиняюсь за эти слова, мне очень стыдно. У меня есть игра Roblox, где у меня есть подружки, и они все так говорят», — сказала девочка в следующем видео.

ГУ МВД России по Новосибирской области организовало проведение процессуальной проверки, говорится в сообщении ведомства.

По данным телеканала ТВЦ, девочке десять лет. Митрохина — многодетная мать, у нее пятеро детей. В августе 2024 года принимала участие в программе «Мужское/Женское» на Первом канале. В описании к выпуску говорится, что женщина воспитывает детей от трех разных мужчин и «ведет видеоблоги, в которых просит подписчиков помочь ей финансово».

