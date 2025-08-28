НАВЕРХ
Крис Коламбус раскритиковал работу костюмеров в сериале «Гарри Поттер»

Источник:
Deadline
203 0

Американский режиссер Крис Коламбус, снявший первые два фильма по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, раскритиковал создателей сериала о юном волшебнике за работу над костюмами.

В подкасте The Rest Is Entertainment Коламбус рассказал, что недавно увидел неофициальные фото со съемок сериала HBO в Великобритании и был озадачен обликом Хагрида, которого играет Ник Фрост. По мнению режиссера, создатели новой многосерийной экранизации не внесли в костюм лесничего ничего нового.

«И вот я вижу эти фотографии… и он в точно таком же костюме, который мы придумали для Хагрида. Где-то внутри меня возник вопрос: «В чём смысл?» — сказал Коламбус. «Я думал, всё будет по-другому, но всё осталось по-старому. Всё будет как прежде», — цитирует Коламбуса издание Deadline.

Фото: © Click News, SplashNews.com /Warner Bros.

В то же время, режиссер «Философского камня» и «Тайной комнаты» признался, что ему льстит то, что создатели сериала во многом опирались на наработки его команды 25-летней давности.

Съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер» стартовали в июле 2025-го и, как ожидается, продлятся до весны 2026 года, а уже через несколько месяцев стартует работа над вторым сезоном. Каждая из семи книг Джоан Роулинг ляжет в основу отдельного сезона.

Сериал выйдет в 2027 году на каналах HBO и HBO Max. Точной даты премьеры пока нет.

Культгид #Кинематограф
