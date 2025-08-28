Суд по делу об изъятии холдинга КДВ у Штенгелева начнется в сентябре

Тверской суд Москвы в начале сентября начнет рассмотрение иска Генеральной прокуратуры к бывшему совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Денису Штенгелову и его отцу Николаю Штенгелову о взыскании в доход России холдинга «КДВ Групп».

Генпрокуратура в иске просит признать Штенгелевых экстремистским объединением и изъять их активы в пользу государства. По данным картотеки суда, беседа по этому иску назначена на 8 сентября.

По версии Генпрокуратуры, Николай Штенгелов, владеет аграрными предприятиями на Украине, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Он также создал военизированное подразделение, которое служило кадровой основой для запрещенных в России террористических формирований «Азов», «Айдар», и других.

Представитель Генпрокуратуры заявил «Интерфаксу», что Денис Штенгелев разделяет политические взгляды и экстремистские убеждения отца. После начала СВО он публично осудил действия армии России.

Штенгелов являлся владельцем «Зимней вишни» на момент пожара в ТЦ в марте 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе 37 детей. В рейтинге миллиардеров Forbes за 2025 год он занял 98 место среди российских бизнесменов, его состояние оценили в 1,4 миллиарда долларов. С 2008 года миллиардер живет в Австралии.



