Рабочий погиб при аварии на золотом руднике в Красноярском крае

Обрушение породы произошло в шахте компании «Артемовский рудник». В результате аварии погиб рабочий, сообщила прокуратура Красноярского края.

Ведомство проводит проверку. По предварительным данным, 26 августа 30-летний гражданин Узбекистана в шахте занимался бурением горных пород для последующего их укрепления. В это время обрушилась горная масса. Мужчина умер под завалами от полученных травм.

В момент аварии шахта работала в штатном режиме, в ней находились 48 человек. Сейчас на аварийном участке выставлены посты безопасности. Прокуратура проверит соблюдение работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Акционерное общество «Артемовский рудник» занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Рудник расположен в Курагинском районе. Единственный владелец — ООО «СН Голд Майнинг». На руднике работает 365 человек. В 2024 году выручка составила 1 миллион рублей при убытке в 912,6 миллиона рублей.