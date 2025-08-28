Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте издания.

«Для патриотов Владимир Путин, в конечном счете, является маяком надежды: он защищает христианские ценности, выступает против радужных фантазий и стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, а не подчиняется принуждению», — говорится в публикации.

В описании серебряной монеты под названием «Патриот Путин» указано, что она символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом».

Фото: © Compact

Стоимость монеты с изображением российского лидера составляет 74,95 евро (около 7 тысяч рублей). Монеты классифицируются как медали и не являются официальной валютой.

Журнал Compact начал выходить в 2010 года, редакция поддерживала связь с правой партией «Альтернатива для Германии» и активистами правоэкстремистского Движения идентичности.

В 2021 году немецкое Федеральное ведомство по охране Конституции классифицировало журнал как правоэкстремистский, а в 2024 году министр внутренних дел запретила выпускать Compact. Суд отменил это решение в июне 2025 года.