МВД назвало, кто должен платить новую пошлину при техосмотре

Источник:
«Коммерсант»
МВД России разъяснило, кто должен будет платить новую пошлину в 500 рублей, которая вводится с 1 сентября, сообщила ассоциация операторов технического осмотра «Ермак».

По новой норме Налогового кодекса, пошлину начнут взымать за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД при оформлении диагностической карты. Карта формируется по итогам техосмотра транспортного средства. В Кодексе напрямую не говорится, кто должен за это платить.

«Обязанность по оплате государственной пошлины за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра возлагается на владельца транспортного средства», — цитирует ответе МВД «Коммерсант».

Частные владельцы легковых автомобилей с 2021 года обязаны проходить техосмотр при перерегистрации машин старше четырех лет и при внесении изменений в конструкцию. Для остальных случаев техосмотр является добровольным. Ежегодно ТО проходят более 5,4 миллиона автомобилей.

