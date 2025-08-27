Найден первый компьютерный вирус с искусственным интеллектом

Эксперты компании ESET Research Labs обнаружили первый компьютерный вирус, использующий искусственный интеллект.

«Исследователи ESET Research Labs обнаружили компьютерный вирус, который использует ИИ. Это первая известная вредоносная программа такого типа», — отмечается на официальной странице компании в соцсети Х.

Вирус получил имя PromptLock. Он использует модель gpt-oss-20b от OpenAI для генерации вредоносных скриптов. При этом ESET не зарегистрировала массового распространения нового вируса.

Аналитики отмечают, что PromptLock является прототипом или экспериментальной разработкой, а не полностью функционирующим вредоносным ПО, но развитие подобного класса вирусов в будущем может представлять собой серьезную угрозу.