Как узнать код краски автомобиля

Код краски автомобиля
Маленькую царапинку или скол на кузове автомобиля можно закрасить самостоятельно, но для этого нужно знать точный цвет. Код краски указан на информационной табличке. У разных марок она может быть в разных местах.

Колер в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о его регистрации описывают без подробностей: черный, красный, белый, серебристый и так далее. В реальности у каждого множество оттенков.

Данные о коде краски размещают на информационной наклейке, где указан VIN-номер. Эта табличка не всегда совпадает с той, на которой указаны допустимые размеры дисков и шин, давление в покрышках в зависимости от нагрузки и прочее.

Места расположения наклейки с кодом краски автомобиля

Наклейку с кодом краски автомобиля можно найти:

1) на стойке со стороны водителя или пассажира ниже замка, внутри дверной коробки у порога или на торце двери;
2) на внутренней стороне капота;
3) в моторном отсеке на элементах кузова, чашках амортизаторов;
4) внутри бардачка на крышке или сбоку;
5) на днище багажника или в отсеке для запаски.

Номер краски на автомобиле или ее заводское название сопровождается словами paint или color, но на разных марках это может выглядеть по-разному.

Некоторые производители, например АвтоВАЗ, прописывают код краски прямо в сервисной книжке автомобиля. Код краски состоит из трех цифр, а рядом указывается название цвета. Например, 691 «серебристый».

