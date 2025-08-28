Как узнать код краски автомобиля

Маленькую царапинку или скол на кузове автомобиля можно закрасить самостоятельно, но для этого нужно знать точный цвет. Код краски указан на информационной табличке. У разных марок она может быть в разных местах.

Колер в паспорте транспортного средства или в свидетельстве о его регистрации описывают без подробностей: черный, красный, белый, серебристый и так далее. В реальности у каждого множество оттенков.

Данные о коде краски размещают на информационной наклейке, где указан VIN-номер. Эта табличка не всегда совпадает с той, на которой указаны допустимые размеры дисков и шин, давление в покрышках в зависимости от нагрузки и прочее.

Наклейку с кодом краски автомобиля можно найти:

1) на стойке со стороны водителя или пассажира ниже замка, внутри дверной коробки у порога или на торце двери;

2) на внутренней стороне капота;

3) в моторном отсеке на элементах кузова, чашках амортизаторов;

4) внутри бардачка на крышке или сбоку;

5) на днище багажника или в отсеке для запаски.

Номер краски на автомобиле или ее заводское название сопровождается словами paint или color, но на разных марках это может выглядеть по-разному.

Некоторые производители, например АвтоВАЗ, прописывают код краски прямо в сервисной книжке автомобиля. Код краски состоит из трех цифр, а рядом указывается название цвета. Например, 691 «серебристый».