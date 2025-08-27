НАВЕРХ
Названа самая популярная книга Стругацких

Сервис «Строки» проанализировал спрос на книги братьев Стругацких в 2025 году. На первом месте по популярности — роман «Жук в муравейнике».

Эксперты связывают резко подскочившую популярность произведения с его экранизацией — по мотивам романа снимается сериал «Полдень» с Юрием Колокольниковым, Максимом Матвеевым и Юлией Снигирь.

На втором месте — «Пикник на обочине», легший в основу культового «Сталкера» Андрея Тарковского. На третьем — «Трудно быть богом», который ранее уже был экранизирован.

«Жук в муравейнике» — вторая книга из цикла «Мир Полудня», рассказывающего о жизни и приключениях Максима Каммерера.

Культгид #Искусство
