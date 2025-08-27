НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Калашников» начнет серийное производство дронов‑камикадзе

Источник:
Sibnet.ru
200 0

«Калашников» запустит серийное производство беспилотников-камикадзе, разработанных в рамках народного военно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что соответствующее соглашение заключено с компанией «Архангел», специализирующейся на создании FPV-дронов. В рамках сотрудничества «Архангел» будет отбирать наиболее эффективные конструкции дронов, созданные энтузиастами.

На первом этапе «народные» дроны испытают в зоне специальной военной операции. «Калашников» обеспечит промышленный выпуск проверенных моделей, подтвердивших свою эффективность.

Помимо этого, концерн совместно с «Архангелом» планируют готовить операторов для работы с беспилотными летательными аппаратами, а также инструкторский состав.

Еще по теме
Новую ручную гранату запатентовали в России
Украинских солдат на фронте заменят роботами
Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400
Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Лавров назвал условие существования Украины
Адам Кадыров получил новую медаль
Обсуждение (0)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Самое обсуждаемое
23
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
22
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
18
Жительница Забайкалья скончалась на могиле погибшего на СВО сына
16
МВД заметило рост активности мошенников в Google Meet
14
Зеленский согласился обсуждать с Путиным вопрос территорий