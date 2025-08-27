«Калашников» начнет серийное производство дронов‑камикадзе

«Калашников» запустит серийное производство беспилотников-камикадзе, разработанных в рамках народного военно-промышленного комплекса, сообщила пресс-служба концерна.

Отмечается, что соответствующее соглашение заключено с компанией «Архангел», специализирующейся на создании FPV-дронов. В рамках сотрудничества «Архангел» будет отбирать наиболее эффективные конструкции дронов, созданные энтузиастами.

На первом этапе «народные» дроны испытают в зоне специальной военной операции. «Калашников» обеспечит промышленный выпуск проверенных моделей, подтвердивших свою эффективность.

Помимо этого, концерн совместно с «Архангелом» планируют готовить операторов для работы с беспилотными летательными аппаратами, а также инструкторский состав.