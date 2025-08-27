НАВЕРХ
Mail запустил подписку для фотографов

Компания Mail представила новый тариф для фотографов в линейке тарифов Mail Space. Пользователям стали доступны расширенные возможности облачного хранилища и преимущества платформы для профессиональных фотографов Vigbo.

Новый тариф позволяет связать аккаунт в «Облаке Mail» с платформой для фотографов в облачном пространстве «Галереи Vigbo». Туда они смогут загрузить снимки и с помощью одной кнопки перейти в сервис.

«Теперь фотограф хранит исходники там, где ему удобно, а готовые серии в один клик превращает в стильные галереи с ретушью и аналитикой — без дублей файлов и лишней рутины», — подчеркнула директор по развитию Vigbo Наталья Байко.

Тариф позволяет безопасно хранить тяжелые исходники, обрабатывать снимки, настраивать и оформлять галереи, а также делится ими с клиентами. Для пользователей тарифа также доступно отслеживание статистики скачиваний.

