ИИ-камера и процессор: главные фишки Google Pixel 10

Фото: © Google
Google в рамках презентации Made by Google 2025 представил линейку Pixel 10 с уникальными функциями и мощным процессором Tensor G5. В нее вошли Pixel 10, Pixel 10 Pro и 10 Pro XL. Выбрали пять уникальных фишек новых смартфонов.

Старт продаж Google Pixel 10 запланирован на 28 августа. Цены в США начинаются от 799 долларов за Pixel 10, от 999 долларов за модель Pro и от 1199 долларов за Pixel 10 Pro XL. Важный нюанс — в России линейка официально продаваться не будет.

Характеристики:

Дисплей: 6,3 дюйма, OLED, 2424x1080, частота обновления 60120 Гц;
Чипсет: 8-ядерный Google Tensor G5, графика PowerVR DXT-481536;
Память: ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X + ПЗУ 128/256 ГБ UFS 4.0;
Камеры: основная 48 Мп Samsung GN8, 13 Мп Sony IMX712 (ультраширик), 10,5 Мп Samsung 3J1 (телекамера с пятикратным оптическим зумом), 10,5 Мп Samsung 3J1 (фронтальная);
Связь: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, eSIM, NFC, поддержка спутниковой связи;
Аккумулятор: 4970 мАч, быстрая зарядка на 29 Вт, беспроводная зарядка Qi2 на 15 Вт;
ОС: Android 16.

1. Мощный процессор

Важным обновлением линейки стало появление процессора Tensor G5 — этот чипсет с восемью ядрами стал на 25% быстрее предшественника и на 60% мощнее в ИИ-задачах. Графическая система базируется на PowerVR.

Tensor G5 создан в партнерстве с DeepMind и способен запускать Gemini Nano — компактную языковую модель, оптимизированную для работы на устройстве. Таким образом, «на борту» смартфона работает мощная нейросеть, не требующая подключения к «облаку».

2. Магнитная зарядка

Pixel 10 стал одним из первых Android-смартфонов со встроенной поддержкой магнитной зарядки и аксессуаров по стандарту Qi2. Это позволяет использовать аксессуары MagSafe для iPhone без адаптеров.

Скорость зарядки Qi2 ограничена 15 Вт у Pixel 10 и 10 Pro, 10 Pro XL поддерживает более свежий стандарт Qi2.2 и мощность до 25 Вт.

Новая технология получила название Pixelsnap — встроенное в заднюю панель устройства магнитное кольцо обеспечивает надежное крепление не только беспроводных зарядок, но и внешних аккумуляторов и защитных чехлов.

3. Умные камеры

Новые камеры линейки получили поддержку искусственного интеллекта. Так, встроенная функция Camera Coach на базе ИИ-моделей Gemini в реальном времени подсказывает, как сделать снимок лучше: предлагает изменить композицию, угол или свет.

Google Pixel 10
Google Pixel 10
Фото: © Google

Еще одна ИИ-функция Pro Res Zoom представляет собой продвинутый режим масштабирования изображения. Благодаря использованию генеративного ИИ, Pro Res Zoom позволяет делать приближение до ста раз с высокой детализацией.

4. Интеллектуальный ассистент

Функция Magic Cue выполняет роль интеллектуального ассистента, который интегрируется с Gmail, «Календарем» и другими приложениями. Он помогает при общении с другими людьми и напоминает о запланированных делах.

Цифровой ассистент работает исключительно на устройстве и не сохраняет данные в памяти — по словам представителей Google, ИИ для безопасности не запоминает контекст и содержимое экрана.

5. Встроенный переводчик

Функция Voice Translate переводит телефонные звонки в реальном времени прямо на устройстве, при этом она имитирует голос собеседника с помощью встроенной нейросети, поэтому перевод звучит естественно.

Заявлена поддержка 11 языков, включая русский. Перевод осуществляется полностью на устройство, без отправки данных на серверы, поэтому за конфиденциальность разговоров можно не беспокоиться. 

Хайтек #Смартфоны #Потребитель
