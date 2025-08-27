Google в рамках презентации Made by Google 2025 представил линейку Pixel 10 с уникальными функциями и мощным процессором Tensor G5. В нее вошли Pixel 10, Pixel 10 Pro и 10 Pro XL. Выбрали пять уникальных фишек новых смартфонов.

Старт продаж Google Pixel 10 запланирован на 28 августа. Цены в США начинаются от 799 долларов за Pixel 10, от 999 долларов за модель Pro и от 1199 долларов за Pixel 10 Pro XL. Важный нюанс — в России линейка официально продаваться не будет.

Характеристики:

1. Мощный процессор

: 6,3 дюйма, OLED, 2424x1080, частота обновления 60120 Гц;: 8-ядерный Google Tensor G5, графика PowerVR DXT-481536;: ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X + ПЗУ 128/256 ГБ UFS 4.0;: основная 48 Мп Samsung GN8, 13 Мп Sony IMX712 (ультраширик), 10,5 Мп Samsung 3J1 (телекамера с пятикратным оптическим зумом), 10,5 Мп Samsung 3J1 (фронтальная);: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, USB-C 3.2, eSIM, NFC, поддержка спутниковой связи;: 4970 мАч, быстрая зарядка на 29 Вт, беспроводная зарядка Qi2 на 15 Вт;: Android 16.

Важным обновлением линейки стало появление процессора Tensor G5 — этот чипсет с восемью ядрами стал на 25% быстрее предшественника и на 60% мощнее в ИИ-задачах. Графическая система базируется на PowerVR.

Tensor G5 создан в партнерстве с DeepMind и способен запускать Gemini Nano — компактную языковую модель, оптимизированную для работы на устройстве. Таким образом, «на борту» смартфона работает мощная нейросеть, не требующая подключения к «облаку».

2. Магнитная зарядка

Pixel 10 стал одним из первых Android-смартфонов со встроенной поддержкой магнитной зарядки и аксессуаров по стандарту Qi2. Это позволяет использовать аксессуары MagSafe для iPhone без адаптеров.

Скорость зарядки Qi2 ограничена 15 Вт у Pixel 10 и 10 Pro, 10 Pro XL поддерживает более свежий стандарт Qi2.2 и мощность до 25 Вт.

Новая технология получила название Pixelsnap — встроенное в заднюю панель устройства магнитное кольцо обеспечивает надежное крепление не только беспроводных зарядок, но и внешних аккумуляторов и защитных чехлов.

3. Умные камеры

Новые камеры линейки получили поддержку искусственного интеллекта. Так, встроенная функция Camera Coach на базе ИИ-моделей Gemini в реальном времени подсказывает, как сделать снимок лучше: предлагает изменить композицию, угол или свет.

Google Pixel 10 Фото: © Google

Еще одна ИИ-функция Pro Res Zoom представляет собой продвинутый режим масштабирования изображения. Благодаря использованию генеративного ИИ, Pro Res Zoom позволяет делать приближение до ста раз с высокой детализацией.

4. Интеллектуальный ассистент

Функция Magic Cue выполняет роль интеллектуального ассистента, который интегрируется с Gmail, «Календарем» и другими приложениями. Он помогает при общении с другими людьми и напоминает о запланированных делах.

Цифровой ассистент работает исключительно на устройстве и не сохраняет данные в памяти — по словам представителей Google, ИИ для безопасности не запоминает контекст и содержимое экрана.

5. Встроенный переводчик

Функция Voice Translate переводит телефонные звонки в реальном времени прямо на устройстве, при этом она имитирует голос собеседника с помощью встроенной нейросети, поэтому перевод звучит естественно.

Заявлена поддержка 11 языков, включая русский. Перевод осуществляется полностью на устройство, без отправки данных на серверы, поэтому за конфиденциальность разговоров можно не беспокоиться.