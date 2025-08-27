Опубликованы новые кадры с палаткой Наговициной на пике Победы

Опубликованы новые кадры с пика Победы, где на высоте более 7 тысяч метров находится россиянка Наталья Наговицина. Запись обнародовал Госкомитет нацбезопасности Киргизии.

Изучив кадры, специалисты пришли к выводу, что альпинистка не подает признаков жизни. Комплексная видеосъемка в горах проводилась 27 августа. Для ее проведения применялись беспилотники, оснащенные высокоточными камерами и тепловизорами.

47-летняя Наговицина находилась в экстремальных условиях более двух недель — при попытке спуска 12 августа она сломала ногу. Ее напарник спустился в штурмовой лагерь, чтобы привести подмогу.

Кадры с пика Победы Фото: © Госкомитет нацбезопасности Киргизии

Россиянке доставили еду, газ и палатку, однако на обратном пути один из альпинистов погиб. Напарник Наговициной доставлен в Россию и в настоящее время находится в больнице с обморожениями.

Все попытки эвакуации россиянки оказались безрезультатными. Из-за сложных погодных условий операция по спасению Наговициной была прервана, МЧС Киргизии признало альпинистку пропавшей без вести.

Сын россиянки ранее обратился в СК, Генпрокуратуру и МИД России с просьбой помочь спасти мать. Он заявил, что она еще жива. Глава СК Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении Наговициной.