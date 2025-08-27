НАВЕРХ
Второе подряд руководство клиники Мешалкина обвинили в коррупции

Sibnet.ru
Директор центра Мешалкина Александр Чернявский
Генеральный директор центра имени академика Мешалкина Александр Чернявский и его заместитель Артем Пухальский задержаны, их подозревают в получении взяток.

О задержании руководителей клиники сообщили ТАСС и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, возбуждено дело по статье 290 УК РФ (получение взятки), в учреждении проводятся обыски.

«Коммерсантъ» уточнил, что Чернявский и Пухальский, по предварительным данным, подозреваются в получении взяток от руководителей коммерческих фирм за беспрепятственное заключение госконтрактов на поставку в клинику медборудования и расходных материалов. Сумма взяток пока не разглашается.

Чернявский в 2019 году сменил на посту директора академика РАН Александра Караськова. Тогда он и его заместители Евгений Покушалов и Ирина Бойцова оказались под следствием из-за хищений около 1,8 миллиарда рублей при закупках для клиники. Впоследствии фигуранты дела получили от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы.

Расследование хищений в центре Мешалкина

