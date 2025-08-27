НАВЕРХ
Уличным музыкантам в Крыму запретят исполнять песни иноагентов

Sibnet.ru
Уличный музыкант
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госсовет Крыма рекомендовал властям муниципалитетов запретить исполнять на улицах произведения артистов, признанных иноагентами в России, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в телеграм-канале.

«Уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий», — написал Константинов.

Глава парламента не упомянул, будут ли санкции против певцов, исполняющих песни иноагентов, и если да, то какие. В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на Совете муниципальных образований Крыма.

«Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, ее народом», — заявил он.

В конце июля Константинов рассказал, что крымские парламентарии планируют обратиться в Госдуму с предложением законодательно запретить публичное исполнение творчества иноагентов.

