МВД Киргизии возбудит дело против организатора восхождения Наговициной

МВД Киргизии возбудит уголовное дело против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, сообщил представитель ведомства.

«Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она пошла», — сказал представитель МВД ТАСС. При этом он не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании.

Следственный комитет России также проводит проверку по факту ЧП с Наговициной, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Восхождение Наговициной организовывала бишкекская туркомпания «Ак-Сай трэвел». Она распространила в соцсетях заявление, в котором принесла соболезнования родным и близким альпинистки.

В заявлении операцию по спасению альпинистки называют «беспрецедентной» и уточняют, что к ней были привлечены силы специалистов из Кыргызстана, России, Италии и других стран. Эвакуация Наговициной возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Данных о ее текущем состоянии нет. В районе пика Победы сейчас морозы до минус 30 и сильные ветра.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.