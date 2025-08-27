НАВЕРХ
МВД Киргизии возбудит дело против организатора восхождения Наговициной

Российская альпинистка Наталья Наговицына
Фото: © natalina_1022

МВД Киргизии возбудит уголовное дело против турфирмы, организовавшей восхождение российской альпинистки Натальи Наговициной на пик Победы, сообщил представитель ведомства.

«Возбуждаем уголовное дело. Должна отвечать турфирма: кто дал разрешение на восхождение, с кем она пошла», — сказал представитель МВД ТАСС. При этом он не уточнил, по какой статье будет возбуждено уголовное дело и что грозит компании.

Следственный комитет России также проводит проверку по факту ЧП с Наговициной, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Восхождение Наговициной организовывала бишкекская туркомпания «Ак-Сай трэвел». Она распространила в соцсетях заявление, в котором принесла соболезнования родным и близким альпинистки.

В заявлении операцию по спасению альпинистки называют «беспрецедентной» и уточняют, что к ней были привлечены силы специалистов из Кыргызстана, России, Италии и других стран. Эвакуация Наговициной возможна только при стабилизации погоды, наличии профессионально подготовленной команды и вертолетной поддержки. Данных о ее текущем состоянии нет. В районе пика Победы сейчас морозы до минус 30 и сильные ветра.

Пик Победы (7 439 м) считается одной из самых сложных для восхождения вершин в мире. В общей сложности на нем погибли более 80 альпинистов.

