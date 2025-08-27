Соседство с океаном продлевает жизнь

Жизнь на берегу океана способствует большей ее продолжительности, следует из данных ученых. Одним из ключевых факторов здесь становится умеренный климат прибрежных зон, снижающий жару.

«В целом ожидалось, что прибрежные жители проживут на год или более дольше, чем 79 лет, а те, кто жил в более городских районах вблизи внутренних рек и озер, скорее всего, умрут примерно в 78 лет», — цитирует журнал Science Daily ведущего исследователя Цзяньюн «Джами» Ву.

Исследователи выяснили, что в прибрежных районах на продолжительность жизни положительно сказываются несколько факторов. Это более мягкие климатические условия, хорошая транспортная доступность, возможность физической активности.

Ученые отмечают, что аналогичные преимущества отсутствуют в крупных городах, находящихся у внутренних водоемов — рек и озер. Этому мешают загрязнение окружающей среды, высокая плотность населения, отсутствием необходимого для отдыха и физической активности пространства.

Важным фактором для продления жизни в прибрежных зонах является умеренный климат, обеспечивающий меньшее число жарких дней. Чистый воздух и высокий уровень доходов дополняют условия более здорового образа жизни, а также долголетия.