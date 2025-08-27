НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Соседство с океаном продлевает жизнь

Источник:
Science Daily
265 0

Жизнь на берегу океана способствует большей ее продолжительности, следует из данных ученых. Одним из ключевых факторов здесь становится умеренный климат прибрежных зон, снижающий жару.

«В целом ожидалось, что прибрежные жители проживут на год или более дольше, чем 79 лет, а те, кто жил в более городских районах вблизи внутренних рек и озер, скорее всего, умрут примерно в 78 лет», — цитирует журнал Science Daily ведущего исследователя Цзяньюн «Джами» Ву.

Исследователи выяснили, что в прибрежных районах на продолжительность жизни положительно сказываются несколько факторов. Это более мягкие климатические условия, хорошая транспортная доступность, возможность физической активности.

Ученые отмечают, что аналогичные преимущества отсутствуют в крупных городах, находящихся у внутренних водоемов — рек и озер. Этому мешают загрязнение окружающей среды, высокая плотность населения, отсутствием необходимого для отдыха и физической активности пространства.

Важным фактором для продления жизни в прибрежных зонах является умеренный климат, обеспечивающий меньшее число жарких дней. Чистый воздух и высокий уровень доходов дополняют условия более здорового образа жизни, а также долголетия.

Еще по теме
Штамм «Стратус» уже в России: что нужно знать
Фармацевтов оштрафуют за несообщение о дешевых аналогах
Назван самый тяжелый день недели для человека
Заболеваемость COVID-19 выросла в Туве за неделю в 15 раз
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Лавров назвал условие существования Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Топ комментариев

D_I_A_B_L_O_o

Гены дают о себе знать, какой отец, такой и сын! У адама большое будующее

Danilon

Ахмат - сила !!! Гений растёт, вундеркинд конечно.

-Керя-

На чисто сливочным маслом воспитан.

urbasik

Ну молодец.! Можно какой нибудь город переименовать как в казахстане Астану.