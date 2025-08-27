НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Бастрыкин останется на посту главы Следственного комитета еще на год

Источник:
«Интерфакс»
174 0

Президент Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета еще на один год.

Об этом решении главы государства сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета истекает 27 августа. Ему исполняется 72 года, по закону глава ведомства должен покинуть свое кресло по достижении 70 лет. В прошлом году ему уже продлевали полномочия.

Накануне RTVI со ссылкой на источник сообщил, что должность председателя Следственного комитета может занять министр юстиции Константин Чуйченко. Еще раньше на этот пост прочили генпрокурора Игоря Краснова, однако Краснов 25 августа подал заявление на пост председателя Верховного суда.

Еще по теме
Володин встретился со Си Цзиньпином в Китае
Министр Чуйченко может сменить Бастрыкина на посту главы СКР
Адам Кадыров получил новую медаль
Замгубернатора Курской области задержан по делу о крупном хищении
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Сломавшую ногу россиянку оставят на пике Победы
Трампа разозлила украинская атака на нефтепровод «Дружба»
Стало известно о продаже Украине более 3 тыс. ракет дальнего радиуса
Лавров назвал условие существования Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Топ комментариев

D_I_A_B_L_O_o

Гены дают о себе знать, какой отец, такой и сын! У адама большое будующее

Danilon

Ахмат - сила !!! Гений растёт, вундеркинд конечно.

-Керя-

На чисто сливочным маслом воспитан.

urbasik

Ну молодец.! Можно какой нибудь город переименовать как в казахстане Астану.