Бастрыкин останется на посту главы Следственного комитета еще на год

Президент Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета еще на один год.

Об этом решении главы государства сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Срок службы Бастрыкина на посту главы Следственного комитета истекает 27 августа. Ему исполняется 72 года, по закону глава ведомства должен покинуть свое кресло по достижении 70 лет. В прошлом году ему уже продлевали полномочия.

Накануне RTVI со ссылкой на источник сообщил, что должность председателя Следственного комитета может занять министр юстиции Константин Чуйченко. Еще раньше на этот пост прочили генпрокурора Игоря Краснова, однако Краснов 25 августа подал заявление на пост председателя Верховного суда.